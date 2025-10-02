TEMAS DE HOY:
Feminicidio en El Alto Franklin Flores Avalancha humana en Oruro

21ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO: ¡Imprudencia extrema! Joven sube al techo de un polideportivo para recuperar un balón

El menor subió hasta el techo del tinglado para alcanzar la pelota, alentado por una apuesta de sus compañeros. La acción, que pudo terminar en tragedia, quedó registrada por testigos.

Ligia Portillo

02/10/2025 7:40

VIDEO: ¡Imprudencia extrema! Joven sube al techo de un polideportivo para recuperar un balón. Foto: Captura de pantalla
Mundo

Escuchar esta nota

Un grupo de jóvenes se encontraba jugando fútbol en el tinglado de un polideportivo, cuando el balón quedó atrapado en lo alto de la estructura metálica.

Según relataron testigos, uno de los muchachos aseguró que podía subir hasta el techo para rescatar la pelota. En las imágenes se observa que el joven escala el techo y se sujeta de la estructura para recuperar el balón, mientras todos observan sin 'respirar'.

El joven, sin medir el riesgo que implicaba trepar a semejante altura, emprendió el ascenso hasta alcanzar el balón. Afortunadamente, consiguió bajar con éxito, aunque su acción fue calificada como peligrosa e irresponsable.

La situación pudo haber tenido un desenlace fatal si la infraestructura no resistía el peso o si el joven sufría un desliz en medio de la arriesgada maniobra.

Autoridades locales recomendaron a los padres y a los propios adolescentes tomar conciencia sobre los riesgos innecesarios, recordando que una apuesta o un juego nunca debe poner en riesgo la vida.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD