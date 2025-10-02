VIDEO: ¡Imprudencia extrema! Joven sube al techo de un polideportivo para recuperar un balón

Un grupo de jóvenes se encontraba jugando fútbol en el tinglado de un polideportivo, cuando el balón quedó atrapado en lo alto de la estructura metálica.

Según relataron testigos, uno de los muchachos aseguró que podía subir hasta el techo para rescatar la pelota. En las imágenes se observa que el joven escala el techo y se sujeta de la estructura para recuperar el balón, mientras todos observan sin 'respirar'.

El joven, sin medir el riesgo que implicaba trepar a semejante altura, emprendió el ascenso hasta alcanzar el balón. Afortunadamente, consiguió bajar con éxito, aunque su acción fue calificada como peligrosa e irresponsable.

La situación pudo haber tenido un desenlace fatal si la infraestructura no resistía el peso o si el joven sufría un desliz en medio de la arriesgada maniobra.

Autoridades locales recomendaron a los padres y a los propios adolescentes tomar conciencia sobre los riesgos innecesarios, recordando que una apuesta o un juego nunca debe poner en riesgo la vida.

