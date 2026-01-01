Lo que comenzó como una situación de riesgo inminente para un hombre infiel terminó convirtiéndose en un video viral con más de un millón de reproducciones. Un sujeto, apodado ahora por los internautas como “El maestro del engaño” o “El papá de los infieles”, logró ocultar a su amante en el baúl de su auto Peugeot 208 mientras su novia lo confrontaba a pocos centímetros de distancia.

Tres minutos de máxima tensión

La escena, captada aparentemente por una cámara de seguridad en Bogotá, muestra al hombre estacionado con su amante en un vehículo de vidrios polarizados. La tensión estalló cuando su novia apareció repentinamente y comenzó a golpear la ventanilla.

Aprovechando la demora de unos segundos y los vidrios oscuros, la amante logró salir por la puerta del acompañante sin ser vista. Mientras la pareja discutía acaloradamente en la acera, la tercera en discordia permanecía agachada, moviéndose sigilosamente alrededor del vehículo para evitar el campo de visión de la novia.

El increíble desenlace del ramo de flores

El momento más crítico ocurrió cuando el hombre, tras calmar a su pareja con un abrazo, logró que la amante se deslizara dentro del baúl del automóvil. Sin embargo, lo que más indignación causó en las redes sociales fue el gesto final:

El "reciclaje" del regalo: Antes de arrancar, el hombre se acercó al baúl y le pidió a su amante el ramo de flores que le había regalado minutos antes. La reconciliación: Acto seguido, le entregó el mismo ramo a su novia como gesto de amor, mientras la otra mujer permanecía escondida en la parte trasera.

Mientras algunos usuarios criticaron duramente la falta de respeto hacia su pareja, otros quedaron impactados por la frialdad y habilidad del sujeto para manejar la situación bajo presión.

