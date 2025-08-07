Adolescente les quitó la vida a sus padres y fue a orar a una iglesia tras el crimen

Una comunidad entera está en estado de shock tras conocerse un crimen devastador ocurrido en Middleburg, Florida. Un adolescente de 14 años, identificado como Trevor Lee, confesó haber asesinado a sus padres a tiros durante la madrugada del lunes, y luego se dirigió a una iglesia cercana para orar y entregarse a las autoridades.

Según informó la sheriff del condado de Clay, Michelle Cook, el menor caminó hasta el templo luego del ataque, pasada la medianoche, y desde allí llamó al 911. “Acabo de matar a mis padres”, le dijo al operador con voz firme pero angustiada. “Necesito orar”, añadió. En la misma llamada, le pidió al operador: “¿Puedes rezar por mí?” A lo que el agente respondió con una frase que ha estremecido a muchos: “Definitivamente oraré por ti, hijo”.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, el menor los estaba esperando sin mostrar resistencia. En paralelo, un equipo policial acudió a la residencia familiar, donde hallaron los cuerpos sin vida de David Lee, de 44 años, y Brandy Smith, de 45. Ambos fueron encontrados en su habitación con múltiples heridas de bala. En la escena se encontraron varios casquillos y el arma homicida, que pertenecía a la familia.

La sheriff Cook explicó que no había nadie más en la casa al momento del crimen. “Parece que hubo una discusión doméstica entre Trevor y sus padres anoche, y el tiroteo fue el trágico desenlace”, indicó. El adolescente enfrenta ahora dos cargos por asesinato en segundo grado.

Este crimen ha dejado desconcertados a vecinos, amigos y familiares. James Lewis, primo de la madre, dijo al canal KGNS que Trevor era un “buen chico” y un “estudiante sobresaliente”. Por su parte, Kyree Bamon, su mejor amigo, expresó su incredulidad: “Era divertido, carismático. Siempre transmitía buena energía. Con sus papás formaban la mejor familia… me decían que me querían como a un hijo”.

Las autoridades informaron que se está investigando el historial de salud mental del menor para comprender mejor los factores que pudieron desencadenar esta tragedia.

“Queremos expresar nuestro más profundo pésame a todos los afectados por este desgarrador incidente”, concluyó la sheriff Cook, visiblemente afectada por lo ocurrido.

Este caso, que mezcla horror con un gesto inesperado de fe tras el crimen, ha abierto un debate sobre el bienestar emocional de los adolescentes y los conflictos que muchas veces se silencian dentro del hogar.

Mira la programación en Red Uno Play