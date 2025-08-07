VIDEO: Batalla campal Bogotá obliga a cancelar show de Pablito Lescano, dejó un muerto

Lo que prometía ser una noche de fiesta y cumbia terminó en caos, violencia y tragedia. El esperado show de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá (Colombia) fue abruptamente cancelado este miércoles tras desatarse una brutal pelea entre hinchas de fútbol dentro del recinto.

Pablito Lescano, líder de la icónica banda argentina de cumbia villera, ni siquiera logró subir al escenario. Las imágenes que circularon rápidamente en redes sociales muestran una batalla campal protagonizada presuntamente por barras bravas de Independiente Santa Fe y Millonarios, que invadieron el lugar sin entradas, rompiendo puertas y desatando una ola de violencia incontrolable.

El enfrentamiento comenzó en la platea baja, pero rápidamente se expandió hacia las tribunas, pasillos y accesos del Movistar Arena, colapsando cualquier intento de control por parte de la seguridad privada y las autoridades.

“Show cancelado por culpa de los barristas hijos de… que se pelean. Miren, lo dejaron noqueado, le tiraron una tabla encima”, se escucha decir a una mujer que grabó parte de los incidentes desde su celular. Los videos registran gritos, corridas, objetos volando y personas heridas tiradas en el piso.

Horas más tarde, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó lo peor, una persona falleció a las afueras del recinto y varios heridos fueron trasladados de urgencia a centros médicos. “Estos hechos violentos son absolutamente repudiables. Este tipo de violencias no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal”, declaró en su cuenta oficial.

La cancelación del concierto dejó a miles de fanáticos indignados y conmovidos, mientras las autoridades investigan cómo fue posible que se vulnerara la seguridad en un evento de tal magnitud. La noche que debía ser de música y alegría, terminó manchada por el fanatismo y la violencia sin sentido.

