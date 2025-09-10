VIDEO: ¡Terminó mal! Batalla campal tras la eliminación de Venezuela por Colombia en el Mundial

La celebración por la clasificación de Colombia al Mundial de 2026 se tornó en violencia descontrolada en pleno centro de Bogotá. Anoche, la plazoleta del complejo residencial y universitario City U se convirtió en escenario de una riña multitudinaria entre hinchas colombianos y venezolanos, luego de que la selección colombiana derrotara 6-3 a Venezuela en la eliminatoria mundialista.

Decenas de personas se enfrentaron a golpes, lanzaron objetos y, según registros audiovisuales que circulan en redes sociales, algunos incluso portaban armas blancas, generando pánico entre estudiantes, transeúntes y trabajadores que se encontraban en la zona.

Testigos relataron que la tensión comenzó desde los primeros goles del encuentro. Según Loren Sofía, usuaria de X, “en el primer gol de Venezuela, los chicos de ese país empezaron a echarle cerveza a los de Colombia para celebrar. Obvio hubo gente que se molestó y empezó la devolución. Con cada gol, la dinámica se volvió desigual, y los venezolanos ya estaban bravos”. La situación escaló hasta el sexto gol de Colombia, momento en que la riña se intensificó y se produjo un verdadero “tropel” de hinchas enfrentándose.

La seguridad privada del complejo intentó controlar el desorden, pero la magnitud del enfrentamiento superó sus capacidades, obligando a la intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá. El teniente coronel Sergio Bayona, comandante operativo de seguridad ciudadana número 4, confirmó que la institución desplegó uniformados para separar a las hinchadas.

“Se nos genera un hecho de intolerancia, lo cual genera una riña múltiple entre estas dos hinchadas. Llegamos e intervenimos, separando las partes. Por el momento no hay heridos ni capturas, pero seguimos revisando videos para identificar a los responsables, al parecer extranjeros”, indicó un agente policial.

A pesar de que no se reportaron heridos, la presencia de cuchillos y objetos contundentes hizo temer por la integridad de quienes se encontraban en el lugar. Vecinos y residentes de City U expresaron su preocupación por la frecuencia de este tipo de confrontaciones, ya que la plazoleta se ha convertido en un punto habitual de encuentro para ver partidos importantes.

Mientras en Maturín, Venezuela, la ilusión se apagaba con la eliminación del repechaje, en Bogotá la rivalidad futbolística derivó en violencia, dejando en evidencia la intolerancia de algunos hinchas ante los resultados deportivos.

Por su parte, el director técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, destacó el desempeño de su equipo y la importancia de la victoria:

“El balance tiene que ver con el proceso que llegamos en 2023. Hubo altibajos, sobre todo en partidos que se nos escaparon sobre la hora, pero el equipo siempre fue protagonista y fue a buscar los partidos. Ahí es donde debemos seguir mejorando”.

