¡Los denunció 12 veces! Un padre muere a manos de sus propios hijos (Video)

Un crimen que estremece a España tuvo lugar el pasado 19 de julio en Murcia, cuando Felipe Hernández, un comerciante de 64 años y padre de cuatro hijos, fue salvajemente golpeado por dos de ellos dentro de su tienda de ropa de lujo, ubicada en la calle Molina de Segura. La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad del local.

Según las imágenes, el hijo mayor de Felipe, un hombre de 35 años licenciado en Derecho, irrumpió en el negocio acompañado por su hermana de 31 años. Ambos se dirigieron directamente hacia su padre, lo tiraron al suelo y lo agredieron con patadas y empujones mientras él no lograba defenderse. La escena ocurrió frente a otra de sus hijas, que observaba el ataque. Tras la golpiza, ambos huyeron del lugar.

Malherido y con el rostro ensangrentado, Felipe logró levantarse, cerrar la tienda y salir tambaleándose a la calle, donde comenzó a gritar desesperadamente: “Me han pegado mis hijos”. Sin embargo, apenas logró cruzar la calzada, colapsó en la acera y falleció minutos después.

La tragedia no fue un hecho aislado. Según José Hernández, hermano de la víctima, Felipe había denunciado en al menos 12 ocasiones el maltrato y acoso sistemático de sus propios hijos. Las denuncias incluían amenazas, robos de llaves de su domicilio y ataques en su lugar de trabajo. “No vamos a parar hasta que te pase algo”, le habrían dicho sus agresores.

Los hijos acusaban a Felipe de no contribuir económicamente con la familia, pero tanto el hermano del fallecido como su abogado, Eduardo Simó, desmintieron esas versiones. Aseguran que Felipe había cedido gran parte de su patrimonio —incluyendo una sociedad de 12 inmuebles— a favor de su exesposa e hijos al momento de separarse hace 12 años, quedándose solo con la tienda, que pertenecía originalmente a su padre.

El origen del conflicto, según su entorno más cercano, se intensificó cuando Felipe inició una nueva relación sentimental con una mujer llamada Toñi, y comenzó a compartir su vida en redes sociales. “Desde que lo veían feliz, le deseaban la muerte”, aseguró su hermano.

El caso ha conmocionado a la opinión pública española y se encuentra en plena investigación. La Fiscalía analiza los antecedentes de violencia familiar, mientras la sociedad se pregunta cómo fue posible que los constantes pedidos de ayuda de Felipe terminaran ignorados, hasta desembocar en su trágico final.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play