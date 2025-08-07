En su Bicentenario, Fuerzas Armadas reafirman su compromiso con el pueblo y la soberanía nacional

En el marco de los 200 años de creación de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, el Comandante en Jefe, General Gerardo Zabala, encabezó este jueves en Sucre los actos conmemorativos y la tradicional parada militar, destacando el rol histórico, social y estratégico que ha cumplido la institución a lo largo de dos siglos de vida independiente.

“Las Fuerzas Armadas nacieron con el pueblo, han estado siempre con el pueblo y permanecerán por vocación y compromiso junto al pueblo”, proclamó Zabala ante autoridades nacionales, cuerpos diplomáticos, organizaciones sociales y efectivos militares desplegados en la capital del país.

Una institución forjada junto a la historia del país

Durante su discurso, el General Zabala recordó que la historia de las Fuerzas Armadas está íntimamente ligada a la fundación de Bolivia, y que su papel ha sido clave en todos los momentos vitales de la patria, desde su independencia hasta los desafíos contemporáneos.

“La historia nos convoca hoy para celebrar la firma del Acta de la Independencia y la creación de nuestras Fuerzas Armadas. Hemos contribuido al crecimiento de Bolivia, incluso ofrendando nuestras vidas. Estamos listos para cumplir nuestro deber: proteger la independencia, la unidad y la integridad territorial”, remarcó.

Zabala subrayó que la labor de las Fuerzas Armadas trasciende la seguridad y la defensa del Estado, y se extiende a tareas estratégicas de asistencia, desarrollo y protección ambiental.

Resultados en seguridad, lucha contra el contrabando y apoyo a la población

En su rendición de cuentas institucional, el comandante en jefe detalló que, en los últimos meses, a través de los Comandos Estratégicos Operacionales, se han logrado avances significativos:

Golpe económico al contrabando por más de Bs 100 millones, mediante la destrucción de rutas y operativos coordinados en zonas fronterizas.

Erradicación de 7.900 hectáreas de coca excedentaria, en el primer semestre de 2025, con respeto pleno a los derechos humanos.

83 operaciones de respuesta ante inundaciones y desastres naturales, con la participación de más de 4.000 efectivos desplegados en todo el país.

Garantía del control y distribución segura de combustibles, en coordinación con entidades estatales.

Intervención activa en la prevención, mitigación y apagado de incendios forestales, protegiendo ecosistemas estratégicos.

Apoyo logístico y operativo al proceso electoral en curso, como parte de su misión constitucional.

Propuesta de fortalecimiento institucional

En el marco de la conmemoración del Bicentenario, el General Zabala hizo también un llamado a las autoridades del Estado para fortalecer las capacidades tecnológicas y operativas de las tres fuerzas Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

“Este bicentenario no solo es motivo de celebración, sino también de reflexión. Bolivia necesita Fuerzas Armadas modernas, bien equipadas y capacitadas para enfrentar los desafíos del siglo XXI en defensa de la soberanía”, expresó.

Mira la programación en Red Uno Play