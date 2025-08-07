Fiscal General exhorta a respetar los resultados del 17 de agosto y reafirma compromiso con la democracia

En un pronunciamiento realizado desde la capital del país, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, hizo un llamado firme a la ciudadanía, actores políticos y sectores sociales a respetar el resultado de las elecciones generales del próximo 17 de agosto, enfatizando la importancia de consolidar la democracia y el Estado de derecho en el país.

“Como se respetó en su momento la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental (TA), del Consejo de la Magistratura (CM) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que fueron elegidos por el voto del pueblo, así de la misma manera queremos que este 17 de agosto las autoridades que resulten electas también sean respetadas”, manifestó Mariaca durante un contacto con periodistas en la ciudad de Sucre.

El titular del Ministerio Público recordó que la legitimidad democrática no puede ser objeto de cuestionamientos selectivos ni condicionado por afinidades políticas, e instó a todas las fuerzas a asumir con madurez el veredicto de las urnas.

Mariaca también defendió el actual marco institucional boliviano, recordando que tanto su designación como fiscal general en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) como la elección de las autoridades judiciales en los comicios del sistema judicial de diciembre de 2024 se dio en el marco de la legalidad y del voto ciudadano.

En ese sentido, el fiscal general reiteró su compromiso con la institucionalidad, la independencia de poderes y el cumplimiento de la ley, valores fundamentales para garantizar una transición democrática y la estabilidad del país.

Mira la programación en Red Uno Play