Uno decide

Chi Hyun Chung sella alianza con ADN rumbo a las elecciones del 17 de agosto

Chi Hyun Chung anunció su apoyo a Acción Democrática Nacionalista (ADN), señalando que comparten los mismos principios de transformación moral.

Jhovana Cahuasa

06/08/2025 21:32

Este miércoles Chi Hyun Chung, firmó una alianza con la Acción Democrática Nacionalista (ADN), y decidió brindarles su pleno respaldo en las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto de 2025.

“Tienen los principios cristianos, eso es lo que hizo que yo preste interés, y que lleguemos nosotros a entrar a la alianza, principios donde tiene que haber una transformación moral, para que podamos tener un cambio en el país. Estamos fusionando, eso significa que estamos componiendo juntos, todo lo que es la estructura, ya no hay que a mí me invite hacer parte de AND, sino que vamos a conformar una sola estructura con ellos”, manifestó Chi Hyun Chung.

Según señaló no existirá una cuota de poder, si no que trabajarán para seleccionar a las personas y se pondrán de acuerdo, sin negociar la distribución de ministerios u otros.

“Vamos a seleccionar a la gente y nos pondremos de acuerdo, no es que a mí me darán ministerios, o me dirán cuanto me toca, o si nos vamos a dividir, sino conformaremos en unidad”, afirmó Chi Hyun Chung.

 

