Segunda vuelta: 9.000 jurados repetirán funciones y volverán a capacitarse, confirmó el TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha puesto a disposición de la ciudadanía la plataforma "Yo Participo" ( yoparticipo.oep.org.bo ) para que los bolivianos puedan verificar si han sido seleccionados como jurados electorales para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025.

El vocal del TSE, Gustavo Ávila, confirmó la noticia, destacando que los ciudadanos podrán saber si fueron sorteados, así como el número de su mesa y recinto electoral. Más de 200.000 ciudadanos a nivel nacional y 7.000 en el exterior han sido seleccionados para formar parte de este proceso histórico, el primer balotaje en la historia de Bolivia.

"Quiero motivarlos. Este es un proceso histórico, es la primera vez que se realiza el balotaje en Bolivia y van a poder formar parte de la historia siendo jurados electorales, máximas autoridades en la mesa de votación y van a tener en sus manos, el día de la elección, llevar el control de cada una de estas 34 000 mesas, por ejemplo, a nivel nacional", resaltó Ávila.

Excusas

Asimismo, el domingo se hará la publicación en las páginas oficiales, también en un periódico de circulación nacional. Desde el lunes, se notificará a los jurados electorales. Después, se comienza con la capacitación a todos los jurados electorales. Paralelamente, se abre el plazo para presentar excusas.

"Vamos a recibir las excusas por enfermedad, debidamente comprobada, caso fortuito, también debidamente documentado. Hay personas que no necesitan, en realidad, excusarse con solo presentar el tema del trabajo como policías, Fuerzas Armadas, periodistas, ya están excusados. Entonces, este trámite también se recibe desde el día lunes por una semana"

El vocal destacó que con el sorteo se siguen cumpliendo los hitos electorales y este es uno de los últimos. Estamos a 30 días de la segunda vuelta.

"Ahora ya nos dedicamos exclusivamente a la capacitación de jurados, armado del material, producción del material electoral y el envío de las maletas, primero al voto al exterior, a los 22 países y 110 ciudades del mundo; 72 horas antes al área rural; y 24 horas, en las ciudades", detalló.

Capacitación

Las personas que ejercieron la labor de jurados durante la primera vuelta, deben volver a capacitarse. Esto se desarrollará la subsiguiente semana.

"Es necesario que se vuelva a capacitar porque hemos cambiado, por ejemplo, el tema de las actas, las papeletas no son las mismas. Siempre es bueno volverse a capacitar. Son casos muy excepcionales los que han salido sorteados. Específicamente, son 9000 casos en todo el mundo, es decir, a nivel nacional y exterior, no llegamos ni al 4% de jurados repetidos, pero estos casos tienen que volverse a capacitar también", afirmó.

La próxima semana, el Órgano Electoral se dedicará a recibir excusas en los Tribunales Electorales Departamentales (TED). Posteriormente, se inicia la capacitación "a lo largo y ancho del país".

"Hacemos capacitaciones masivas, es el caso de Santa Cruz, pero también visitamos todos los municipios y localidades, con nuestro personal para capacitar a todos los jurados. Son capacitaciones presenciales y también tenemos un sistema de comunicación por radio, todas estas alternativas para lanzar los cursos de capacitación. La capacitación siempre es presencial, pero hemos subido a nuestras plataformas y vamos a subir videos para apoyo de los jurados electorales para que puedan descargar y verificar estos videos que los ayudan en el trabajo", explicó.

Resaltó que las capacitaciones se acomodan a los horarios en los que los ciudadanos puedan asistir a la presentación de la capacitación presencial. "Es necesario porque tenemos que conformar las mesas. Entonces, cuando se presentan los ciudadanos a capacitarse, vamos conformando las mesas que mínimamente tienen que tener tres jurados. Por eso siempre es presencial. Tenemos diferentes horarios, incluso fines de semana donde los ciudadanos pueden capacitarse", reiteró.

Mira la programación en Red Uno Play