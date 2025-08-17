Confirman que simpatizante de Andrónico y periodistas fueron afectados con pedradas en Cochabamba 

Este domingo en horas de la noche, el ministro de Gobierno Roberto Ríos, brindó un informe detallado junto a la Policía, sobre los incidentes que se suscitaron durante la jornada.

De los cuales señaló que desde que inició el auto de buen gobierno un total de 1.528 personas fueron arrestadas y aprehendidas por infringir las normas a nivel nacional, así mismo, dijo que existen 273 vehículos que fueron retenidos por conducir sin la autorización correspondiente.

Por otro lado, se registraron 9 accidentes de tránsito a nivel nacional, de los cuales resultaron heridas 9 personas.

“En lo que se refiere a los delitos que han sido atendidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a nivel nacional se registra un total de 22, de los cuales 18 corresponden a delitos comunes y 4 que actualmente están siendo aperturados, como delitos electorales”, manifestó Ríos.

El ministro de Gobierno, calificó como exitosa la seguridad en la jornada electoral, y señaló que este hecho se debe a que se incrementó la presencia policial en un 200%.

Uno de los casos que fueron destacados en esta jornada, son las agresiones que sufrió el candidato a la presidencia por Alianza Unidad, Andronico Rodríguez, quien al momento de emitir su votación fue apedreado por pobladores.

“En el municipio de Puerto Villarroel, se reportó un segundo caso de agresiones, a Guido Zeballos Saravia, este sería un simpatizante de Andrónico Rodríguez, que fue golpeado por seguidores afines al señor Evo Morles”, afirmó Ríos.

El ministro dijo que la persona afectada fue trasladada de emergencia a un establecimiento de salud donde recibió la atención médica correspondiente y posteriormente fue dada de alta.

En el mismo caso, agregó que cuando se realizaba el ataque con pedradas al candidato Andronico Rodríguez, también fueron afectados periodistas que recibieron los golpes de objetos, sin embargo, señaló que los mismos no fueron de gravedad o complicaciones.

