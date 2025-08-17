TEMAS DE HOY:
Así se desarrolla el conteo de votos de las elecciones presidenciales en El Alto

En diferentes unidades educativas de la ciudad de El Alto, se lleva adelante el conteo de votos en presencia de delegados de organizaciones políticas, observadores y ciudadanos.

Jhovana Cahuasa

17/08/2025 18:28

Foto: APG
El Alto

Con el fin de garantizar la transparencia y registrar los resultados reflejados en las actas, diferentes unidades educativas de la ciudad de El Alto, realizan este domingo el conteo de votos.

En los diferentes recintos electorales de la urbe alteña se hicieron presentes delegados de las organizaciones políticas, observadores nacionales e internacionales, además de ciudadanos quienes pudieron capturar fotografías de los resultados registrados, en el conteo de votos en las actas electorales.

En varios puntos de la urbe alteña se observa la participación activa de los vecinos, quienes mantienen su expectativa, ante la apertura de ánforas. Por el momento el conteo se realiza con tranquilidad y no se han registrado incidentes.

 

