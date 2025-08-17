Corina Machado llama a los bolivianos a vigilar el conteo de votos y registrar las actas

A través de sus redes sociales la exdiputada y líder opositora en Venezuela, María Corina Machado, envió un mensaje a los bolivianos a quienes llamó a vigilar el conteo de votos y registrar las actas electorales.

“Hoy Bolivia decide con conciencia y responsabilidad. Desde Venezuela los acompañamos; la suya es también nuestra causa, y nuestro destino es el mismo: Libertad, Paz y Prosperidad. Cuiden sus votos con emoción, disciplina e inteligencia. Acudan al conteo de votos a partir de las 5pm y registren la verdad que está en las actas”, manifestó Machado en su cuenta de “X”.

La exdiputada también señaló que esta jornada se constituye en un día histórico para los bolivianos, por lo que envió palabras de aliento y cariño.

“En este día histórico para el futuro de su país, les envío a todos los bolivianos nuestra fuerza y cariño”, afirmó Machado.

Por su parte, el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, también se refirió a las elecciones generales de Bolivia y señaló que estas son decisivas para su futuro y para la democracia de la región.

“América Latina entera está atenta a lo que suceda, porque cada elección libre fortalece la paz y la integración entre nuestras naciones”, señaló Gonzales Urrutia.

Mira la programación en Red Uno Play