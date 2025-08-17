Varias personas no pudieron viajar, no podrán votar y se quedaron en la terminal Bimodal en Santa Cruz

Este domingo en la Terminal Bimodal en Santa Cruz, se aprecia la presencia de varias personas que se quedaron sin poder viajar debido al desconocimiento en los horarios de últimos viajes habilitados en la pasada jornada.

Se tenía dispuesto que los últimos buses salgan a sus destinos entre 3 a 5 de la tarde del sábado 16 de agosto.

“Me quedé, por motivos de trabajo no pude llegar a tiempo, yo voto en Guarayos y tardó unas seis a siete horas en llegar”, dijo una de las personas que no podrá emitir su voto.

Son varias personas que no podrán sufragar por diversas circunstancias, quienes tendrán que pagar la multa correspondiente, además no podrán realizar los trámites en los bancos, de acuerdo a disposiciones vigentes en el país.

Algunas de las personas señalan que para no pagar las mutas tramitarán su justificación.

