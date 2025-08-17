TSE inaugura en un acto público la jornada de elecciones generales 2025 en Bolivia

En Bolivia este domingo 17 de agosto se realizan las elecciones generales 2025, se inicia con un acto que se efectuó al promediar las 07:20 horas, dicho acto de inauguración fue organizado en predios del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en La Paz.

“Hoy domingo 17 de agosto viviremos un nuevo capítulo de la historia democrática de nuestro país, millones de bolivianas y bolivianos acudirán a las urnas, para decidir con la fuerza de su voto, quién conducirá las riendas y el destino de nuestra nación”, manifestó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Oscar Hassenteufel.

Hassenteufel, destacó que hoy casualmente Bolivia celebra el Día de la Bandera, de la Tricolor y recordó algunos fragmentos de la historia, además rindió homenaje a través el TSE a uno de los símbolos emblemáticos del país.

“Este es el décimo proceso electoral consecutivo, desde la recuperación de la democracia en 1982, aunque debemos precisar dos hechos, primero que la elección del 2005 se realizó de manera anticipada por las renuncias de turno, tanto del presidente saliente (Gonzalo) Sánchez de Lozada, como de su vicepresidente Carlos Mesa, quien lo reemplazó por un breve periodo. Segundo que la elección de 2019, fue dejada sin efecto lo que motivó que de manera interina asuma la señora (Jeanine) Añez, y se amplíe el mandato de todas las autoridades electas”, destacó Hassenteufel.

Afirmó que al conversar con los candidatos todos se declaran demócratas, destacando la importancia de la democracia ya que todos ellos consideran que sea lo que fuere es algo bueno, algo que deben poseer las sociedades.

Además, dijo que la propia Organización de Estados Americanos (OEA), adoptó en septiembre del año 2001 la denominada Carta Interamericana Democrática, documento que llega a ser un instrumento para la defensa colectiva de la democracia, defendiendo la denominada cláusula democrática que declara “que la alteración o ruptura es un obstáculo insuperable, para participar en la asamblea general, u en otras actividades de la OEA”.

“La democracia es sin duda un compromiso que se construye cada día y se renueva en jornadas como esta, el voto es nuestra voz y es la herramienta más poderosa que tenemos para expresar nuestras convicciones. Por eso esta jornada no es solo una elección, es una reafirmación de nuestra libertad, y de nuestro derecho a decidir”, agregó Hassenteufel.

