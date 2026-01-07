Pasaje en debate: transporte descarta paro y espera respuesta del Municipio

El conflicto por el precio del pasaje urbano en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra continúa, aunque por el momento el sector del transporte público descartó ir a un nuevo paro, a la espera de una respuesta concreta de las autoridades municipales.

Así lo afirmó Paul Lobo, secretario general del Sindicato 21 de Mayo, quien señaló que los transportistas aguardan una convocatoria formal para revisar de manera conjunta los estudios de costos.

En la capital cruceña, el precio del pasaje fue fijado en 2014 en Bs 1,80, aunque en la práctica los usuarios pagaban Bs 2 por la falta de monedas. El año pasado, tras reclamos y medidas de presión, el Ejecutivo municipal aprobó un ajuste a Bs 2,30.

El escenario cambió nuevamente luego de que el Gobierno nacional retirara la subvención a los combustibles el pasado 17 de diciembre. Ante esta decisión, el transporte anunció un incremento y, tras varios paros y negociaciones, se acordó un pasaje de Bs 3 hasta el 5 de enero, mientras se definía el costo real mediante un estudio técnico.

El sector insiste en que la tarifa debería llegar a Bs 4,58, de acuerdo con sus cálculos. Lobo explicó que ya se enviaron proformas y documentación a las autoridades municipales, pero que hasta ahora no recibieron una invitación formal para realizar las cotizaciones de manera conjunta.

Indicó además que los transportistas están dispuestos a mostrar su operatividad, visitar tiendas de repuestos y verificar precios de llantas, mantenimiento y otros insumos, con el fin de respaldar su estudio.

El dirigente informó que se otorgó un plazo de 48 horas para que el Municipio responda con sus propios estudios y cálculos. De no existir una respuesta, el Comité de Conflictos del transporte evaluará las medidas a asumir.

