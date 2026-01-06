Tensión en el Concejo por el pasaje; mesa técnica entra en cuarto intermedio

La mesa técnica instalada este martes en el Concejo Municipal para analizar el precio del pasaje del transporte urbano en Santa Cruz estuvo marcada por momentos de tensión y estuvo a punto de derivar en un enfrentamiento entre vecinos y un grupo de transportistas que acudieron al hemiciclo municipal.

Durante la sesión, concejales y dirigentes del transporte urbano sostuvieron un diálogo que finalmente ingresó en cuarto intermedio, luego de que ninguna de las propuestas planteadas fuera aceptada por las partes.

Mientras la Alcaldía presentó un estudio técnico que establece una tarifa de Bs 3,05, los transportistas insistieron en un incremento del pasaje hasta Bs 4,50, posiciones que no lograron consenso dentro de la Comisión Mixta del Concejo.

Ante la falta de acuerdo, se ratificó que el precio del pasaje se mantiene en Bs 3 de manera transitoria, hasta que el Concejo Municipal arribe a una decisión final tras el análisis correspondiente.

El dirigente del transporte urbano, Paul Lobo, abandonó la sesión visiblemente molesto, al considerar que la demanda del sector no estaba siendo atendida y que existe resistencia por parte de los concejales a aceptar el incremento propuesto.

Asimismo, denunció falta de voluntad y seriedad en el tratamiento del tema y señaló que será la Alcaldía la instancia que defina el futuro de la tarifa.

“No hay nada. Nos vamos a reunir con los socios y ellos verán qué decisión se va a determinar. La población debe esperar lo que diga el alcalde. Nosotros no determinamos tarifas”, afirmó Lobo.

Mientras el dirigente se retiraba del hemiciclo, la sesión continuó y, en inmediaciones del Concejo Municipal, un grupo de vecinos protestó rechazando cualquier incremento en el costo del pasaje.

La consigna fue clara: no permitir que la tarifa supere los Bs 3, exhortando a los concejales a “ponerse del lado del pueblo” y cuestionando la postura de la concejal Quiroz, quien fue abucheada durante la jornada tras defender la posición de los transportistas.

