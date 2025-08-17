TSE instala sala plena para contabilizar los votos del exterior en el centro de cómputo de La Paz

Este domingo al promediar las 18:20 horas los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), instalaron sala plena pública, en predios del Salón Chuquiago Marka de la ciudad de La Paz.

Es en ese lugar donde se instaló el centro de cómputo del TSE, y donde se registra el conteo de votos. El secretario de cámara ya dio inicio a la sala plena que será pública e indicó que desde ese lugar se realizará el conteo de votos desde el exterior.

Son 22 países que celebraron esta fiesta democrática, con todos los conciudadanos bolivianos que pudieron realizar su voto, llegaron ya las primeras 200 actas. El procedimiento señala que cada acta debe ser escaneada, para pasar por el sistema computarizado y finalmente se llegará a ver el acta electoral en la pantalla.

Una vez que se realice todo el proceso, los vocales brindarán un informe detallado sobre el conteo de votos en el exterior.

