Por tercera vez se suspende el juicio oral contra Sebastián Marset por entrega de cédula falsa

Por tercera ocasión, el inicio del juicio oral contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue suspendido en Bolivia. Marset enfrenta acusaciones por la obtención irregular de una cédula de identidad boliviana, un proceso en el que también están implicados siete exfuncionarios del Servicio General de Identificación Personal (Segip).

“Hoy día teníamos una audiencia por el caso Marset”, señaló Alpacino Mojica, exdirector del Segip en Santa Cruz, quien destacó que el juicio corresponde a delitos de falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado.

El retraso en el proceso preocupa, ya que la cédula obtenida de manera irregular permitió al narcotraficante moverse libremente dentro del país, participar en eventos deportivos y consolidar una red criminal vinculada al tráfico de drogas.

“Se trata de cédulas emitidas por falsificación de certificados de nacimiento. Si se comprueba mala actuación, la sentencia deberá reflejarlo con penas de privación de libertad”, afirmó Mojica.

Según la acusación, en 2019 Marset presentó un certificado de nacimiento de una persona fallecida para obtener la cédula, un hecho que no corresponde a su gestión, aclaró Mojica.

