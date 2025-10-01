TEMAS DE HOY:
Comunidad

Un árbol cae y deja sin luz a todo un barrio de la Radial 26

De acuerdo con el testimonio de los afectados, el incidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando el árbol cedió y arrastró consigo el tendido eléctrico.

Charles Muñoz Flores

01/10/2025 13:32

Un árbol cae y deja sin luz a vecinos del barrio 15 de Julio en la Radial 26- FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Las intensas lluvias y ráfagas de viento registradas desde la noche del martes hasta la mañana de este miércoles provocaron la caída de un árbol en el barrio 15 de Julio, zona de la Radial 26. El hecho ocasionó además la caída de un poste eléctrico y dejó sin energía a los vecinos del sector.

“Sí, se cayó el árbol anoche, sería a las 3 de la mañana, y desde entonces no tenemos corriente. Los cables se vinieron abajo con los vientos fuertes”, relató Cecilia Pedraza, vecina del lugar.

Los residentes expresaron su preocupación, ya que además de la falta de electricidad, la vía quedó obstruida, dificultando el paso de vehículos y peatones.

“Necesitamos que vengan a hacer algo, porque mire, no podemos salir a la calle. Ni movilidades pueden pasar por ese lado, nos perjudica harto”, agregó Pedraza.

Hasta el cierre de este reporte, los vecinos aseguraban que personal del municipio ni de la empresa eléctrica habían llegado a la zona para atender la emergencia. Afortunadamente, no se registraron daños a viviendas ni personas heridas, aunquelos vivientes del lugar se mantienen afectados por el corte de energía y la vía bloqueada.

 

 

