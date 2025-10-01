TEMAS DE HOY:
Nacionales

Alerta naranja por crecida de ríos: Defensa Civil advierte riesgo para 80 municipios

La alerta fue activada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que advirtió sobre ascensos de nivel con probables desbordes en las cuencas de los ríos Beni (cabecera), Chapare y Caine.

Hans Franco

01/10/2025 12:44

Foto: Defensa Civil emite alerta naranja por crecida de ríos (APG)
La Paz

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este miércoles que se emitió una alerta naranja por riesgo de desborde de ríos en al menos 80 municipios del país. El aviso estará vigente desde este miércoles 1 de octubre hasta el sábado 4 de octubre.

“Se ha emitido ya la primera alerta de riesgo hidrológico color naranja ante posibles desbordes en las cuencas de los ríos Beni, en la parte alta, en la cabecera, el río Chapare y el río Caine”, explicó Calvimontes en conferencia de prensa.

La alerta fue activada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que advirtió sobre ascensos de nivel con probables desbordes en las cuencas de los ríos Beni (cabecera), Chapare y Caine.

En el departamento de Cochabamba, la medida preventiva rige sobre los ríos Chapare, Corani, Caine, Siches y Rocha, con posible afectación a poblaciones como Villa Tunari, Puerto San Pedro, Santa Rosa del Chapare, Colomi, Corani, Cliza, Arbieto, Tarata, San Benito, Punata, Arani, Sacaba, Colcapirua, Quillacollo y comunidades cercanas.

Defensa Civil instó a los gobiernos municipales y a la población a mantenerse en alerta y coordinar acciones de prevención, ante el riesgo de inundaciones y emergencias derivadas de las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

