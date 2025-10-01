Bolivia confirma amistoso contra República Dominicana, antes del repechaje

Bolivia tendrá como último partido amistoso antes del repechaje ante la selección de República Dominicana. El cotejo se jugará el sábado 31 de enero, en el estadio Tahuichi de Santa Cruz. Este encuentro servirá como preparación definitiva para el equipo dirigido por Óscar Villegas, que buscará un cupo al Mundial 2026 en la serie de repesca que se jugará en México.

Este partido forma parte de la programación de amistosos de enero que también incluye un rival africano aún por definir, en el marco de la reinauguración del estadio Tahuichi. La Federación Boliviana de Fútbol destacó la importancia de estos compromisos para que la selección pueda ajustar su estrategia y rendimiento antes del repechaje.

República Dominicana llega con futbolistas que ya conocen el fútbol boliviano, entre ellos Dorny Romero, Edarlyn Reyes y Ronaldo Vásquez, lo que promete un duelo competitivo para la Verde. En los meses previos, Bolivia tendrá compromisos internacionales contra Jordania, Rusia, Corea del Sur y Japón, como parte de su preparación hacia el Mundial.

Con este amistoso, la selección busca consolidar su plantel y poner a prueba tácticas y jugadores clave antes de enfrentar el desafío más importante del año: asegurar un lugar en la Copa del Mundo 2026.

