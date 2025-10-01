Fiscalía imputa a exfuncionaria de Emapa por enriquecimiento ilícito y pide detención preventiva

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó este miércoles que el Ministerio Público presentó la imputación formal contra la exfuncionaria de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Daniela Arancibia, quien se desempeñaba como fiscal de obra en la construcción de la planta de papa en la ciudad de El Alto.

“Conforme a los plazos procesales, el Ministerio Público ya presentó una resolución de imputación formal en contra de Daniela por el delito de enriquecimiento ilícito y se está solicitando la detención preventiva por el plazo de cuatro meses en el centro de orientación femenina de Obrajes”, señaló Torrez.

La autoridad explicó que la imputación se fundamenta en la probabilidad de autoría y en la existencia de riesgos procesales, a la espera del señalamiento de la audiencia de medidas cautelares.

El proceso por presuntos hechos de corrupción también incluye al exgerente de Emapa, Franklin Flores, y a su entonces jefe del área financiera, Marvel Vargas. “De los demás estamos elaborando la resolución correspondiente porque tenemos plazos que cumplir y, evidentemente, en el transcurso del día serán puestos a conocimiento de la opinión pública”, agregó el fiscal departamental.

Arancibia ejercía funciones como fiscal de obra en la construcción de la planta de industrialización de papa de Emapa en El Alto. La infraestructura fue instalada, pero el predio donde se encuentra aún no es de propiedad de la estatal de alimentos.

Los tres exfuncionarios de Emapa pasaron la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en espera de la audiencia de medidas cautelares.

