VIDEO: Delincuentes dispararon a una pareja en un parque para robarles la motocicleta

Un violento asalto conmocionó a los vecinos de Ezeiza (Argentina), cuando dos 'motochorros' atacaron a una pareja que compartía unos mates en el parque. Todo ocurrió a plena luz del día y quedó registrado en video por un testigo que se encontraba en el lugar.

Según relataron testigos, los delincuentes se acercaron directamente a las víctimas con armas de fuego en mano. En medio de la tensión, uno de los asaltantes disparó al piso para amedrentar a la pareja y obligarlos a entregar su motocicleta.

La violencia del ataque dejó secuelas, una de las víctimas resultó golpeada y sufrió un roce de bala producto del accionar de los ladrones. A pesar de la presencia de varias personas en el parque, los delincuentes lograron huir con el vehículo sin que nadie pudiera detenerlos.

El hecho, ocurrido a plena vista de todos, reavivó la preocupación por la inseguridad en la zona. Vecinos denunciaron que los ataques de motochorros se repiten con frecuencia y reclaman mayor presencia policial.

Las autoridades investigan el caso y buscan identificar a los responsables del violento robo que, una vez más, expuso la vulnerabilidad de quienes transitan por espacios públicos.

Mira el video:

