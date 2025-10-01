Padre e hijo fueron sorprendidos robando en una vivienda de la Blanco Galindo

La Policía aprehendió a un padre y su hijo luego de ser sorprendidos robando en una vivienda ubicada en el kilómetro 3 de la avenida Blanco Galindo. Los delincuentes fueron descubiertos por el propietario cuando intentaban huir por el techo de la casa.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Vanderley Flores, informó que el hecho ocurrió alrededor de la 01:15 de la madrugada, cuando la víctima alertó a las autoridades sobre la presencia de dos desconocidos dentro de su domicilio.

“Una vez en el lugar se realizó el acordonamiento del área y se procedió a la aprehensión de dos personas de sexo masculino que se encontraban sobre el techo y tenían la intención de darse a la fuga. Posteriormente fueron identificados como A.O.A., de 21 años, y O.A.Z., de 48 años, quienes resultaron ser padre e hijo”, detalló la autoridad.

En poder de los delincuentes se encontró un bolsón negro que contenía una computadora de escritorio marca HP, un componente de sonido de color negro y dos chapas grandes marca Yale, objetos que habrían sido sustraídos de la vivienda.

Los aprehendidos fueron trasladados a dependencias de la Felcc para continuar con la investigación.

Mira la programación en Red Uno Play