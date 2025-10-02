Fenavid 2025 exhibirá propuestas cinematográficas de 25 países

El Festival Internacional de Cine de Santa Cruz reunirá propuestas de 25 países y ofrecerá talleres, charlas y un encuentro de cineastas.
01/10/2025 23:49
El Festival Internacional de Cine de Santa Cruz Fenavid 2025 celebra sus 25 años y llega con una cartelera nacional e internacional de primer nivel que podrá disfrutarse del lunes 6 al domingo 12 de octubre, con una semana de proyecciones, talleres y premiaciones.
Alejandro Fuentes, director del Fenavid, destacó la magnitud de esta edición:
“Son 25 países los que participan este año en las diferentes categorías”, señaló, subrayando la diversidad de propuestas en cine de ficción, cortometrajes y documentales.
Durante el lanzamiento oficial, realizado en el Centro de Formación de la Cooperación Española (AECID), se informó que la inauguración se llevará a cabo el lunes con la proyección de una película española, seguida de una fiesta de apertura.
“Desde el martes hasta el sábado no pararemos de ver películas y de hacer cine; también se desarrollarán talleres, charlas y el encuentro de cineastas. Se realizará la noche de videoclip y las competencias nacionales e internacionales, para cerrar el domingo con la premiación”, explicó Fuentes.
Mira aquí el programa de FENAVID 2025:
https://www.fenavid.com/muestra-competitiva
