TEMAS DE HOY:
Avalancha humana en Oruro Vehículos robados Mujer muere junto a su bebé

20ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

11ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Fenavid 2025 exhibirá propuestas cinematográficas de 25 países

El Festival Internacional de Cine de Santa Cruz reunirá propuestas de 25 países y ofrecerá talleres, charlas y un encuentro de cineastas.

Naira Menacho

01/10/2025 23:49

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El Festival Internacional de Cine de Santa Cruz Fenavid 2025 celebra sus 25 años y llega con una cartelera nacional e internacional de primer nivel que podrá disfrutarse del lunes 6 al domingo 12 de octubre, con una semana de proyecciones, talleres y premiaciones.

Alejandro Fuentes, director del Fenavid, destacó la magnitud de esta edición:

“Son 25 países los que participan este año en las diferentes categorías”, señaló, subrayando la diversidad de propuestas en cine de ficción, cortometrajes y documentales.

Durante el lanzamiento oficial, realizado en el Centro de Formación de la Cooperación Española (AECID), se informó que la inauguración se llevará a cabo el lunes con la proyección de una película española, seguida de una fiesta de apertura.

“Desde el martes hasta el sábado no pararemos de ver películas y de hacer cine; también se desarrollarán talleres, charlas y el encuentro de cineastas. Se realizará la noche de videoclip y las competencias nacionales e internacionales, para cerrar el domingo con la premiación”, explicó Fuentes.

Mira aquí el programa de FENAVID 2025: 

https://www.fenavid.com/muestra-competitiva

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD