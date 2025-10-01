“Se alarga la vida”: pacientes renales celebran fallo judicial que garantiza continuidad de sus diálisis

La vida de dos mil pacientes renales en Santa Cruz recibió un impulso de esperanza, luego de que la justicia ordenara al Gobierno cumplir con los pagos a clínicas y hospitales, asegurando así la continuidad de sus tratamientos de diálisis.

“Nos llena de alegría, estamos muy contentos de esto, ha sido una felicidad para nosotros recibir esa noticia que la tutela salió a favor de nosotros. La verdad que estamos empezando todos los pacientes renales a brincar de contento”, manifestó Marco Antonio Torrez, dirigente de los pacientes renales.

Según Torrez, la atención de diálisis hasta ahora era insuficiente, y los pagos garantizarán que los tratamientos sean completos y adecuados.

La medida judicial comenzó a aplicarse de inmediato. “De ayer han empezado, lo que salió la cautela, ayer han empezado a pagar en los centros de convenio”, agregó Torrez, quien destacó la importancia de que los hospitales cumplan con la atención médica y que no se repitan las protestas en las calles.

“Que ahora le vamos a hacer entender a los directores de los hospitales que por favor nos atiendan, tengan esa solidaridad con los pacientes renales. Si no vamos a morir, sabemos que no vamos a morir, pero morirnos dignamente”, subrayó Torrez.

La decisión de la justicia representa un respiro vital para este sector de pacientes, que confían en que la atención se mantenga estable. “Se alarga la vida para nosotros, se alarga, porque ya no vamos a salir a las calles a gritar… que se cumpla ahora, que se cumpla esto lo que se ha hecho”, concluyó el dirigente.

