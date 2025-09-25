Pacientes renales llevan ocho días en vigilia exigiendo el pago urgente de servicios de hemodiálisis

Pacientes renales en Santa Cruz mantienen, desde hace ocho días, una vigilia en la Plaza 24 de Septiembre, reclamando el pago urgente de servicios de hemodiálisis por parte de autoridades.

Los manifestantes responsabilizan a las autoridades nacionales por la falta de pagos a los centros de hemodiálisis, situación que amenaza con la paralización de los tratamientos y pone en riesgo la vida de más de un millar de pacientes en todo el departamento.

“Se tiran la pelota entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía. Mientras tanto, nosotros, los pacientes, somos los que sufrimos”, denunció el vocero del sector ante las cámaras del programa El Mañanero.

Los pacientes dializan tres veces por semana y aseguran que interrumpir el tratamiento implica un riesgo de muerte. Muchos centros de atención, según indicaron, ya no cuentan con insumos ni recursos para continuar operando, algunos incluso ya cerraron sus puertas.

“Si nosotros no dializamos, nuestro cuerpo se llena de toxinas y morimos. Somos pacientes crónicos terminales”, explicó Renato, uno de los voceros del grupo.

Los manifestantes también expresaron su preocupación por el contexto político, temiendo que con el próximo cambio de gobierno se retrase aún más la liberación de los fondos adeudados. Según ellos, la deuda actual asciende a más de 70 millones de bolivianos.

“Le pedimos al ministro de Economía que suelte el dinero. Esto no puede seguir esperando”, reclamaron entre lágrimas.

Hasta ahora, no se ha recibido una respuesta oficial por parte del Ministerio de Salud ni del Gobierno Departamental, pese a los reiterados llamados. Los pacientes advirtieron que, de no tener respuestas inmediatas, analizarán medidas más drásticas, incluyendo el cierre simbólico de instituciones públicas como forma de presión.

