“Queremos una solución real”: Pacientes renales cumplen 12 días de vigilia en la Plaza 24 de Septiembre

Pacientes renales mantienen desde hace 12 días una vigilia en la Plaza 24 de Septiembre, exigiendo al Ministerio de Salud el pago pendiente de 70 millones de bolivianos a los centros de diálisis que garantizan su tratamiento.

La situación se ha vuelto crítica, ya que al menos tres pacientes se encuentran hospitalizados en estado grave, y más de 2.000 personas dependen de estas terapias para sobrevivir.

Durante la jornada, los representantes de los enfermos se reunieron con las autoridades del Comité pro Santa Cruz, encabezadas por su presidente, Stello Cochamanidis, quien se comprometió a colaborar para buscar soluciones inmediatas.

“No queremos entrar en huelgas secas, nuestra salud es delicada y necesitamos garantías para continuar con nuestros tratamientos”, señaló uno de los representantes de los pacientes renales.

La vigilia también recibió el apoyo de pacientes con cáncer, quienes se unieron a la protesta en señal de solidaridad.

“Nos sumamos a nuestros amigos de los pacientes renales para luchar juntos por una vida con salud digna. Esto es un derecho que nadie puede arrebatar”, afirmó una representante de los pacientes con cáncer.

El Comité pro Santa Cruz informó que hoy se llevará a cabo una reunión de emergencia para evaluar la situación y definir las medidas a tomar para garantizar la continuidad de los tratamientos de diálisis y la atención médica de los enfermos. La expectativa es que, con el apoyo de las autoridades locales y la presión social, se pueda levantar la vigilia sin poner en riesgo la vida de los pacientes.

Las redes sociales del Comité pro Santa Cruz resaltaron la gravedad del conflicto: “2.000 pacientes renales están en riesgo porque el Gobierno Nacional debe seis meses de pago a las clínicas que brindan el servicio de diálisis”. Se aguarda un informe oficial sobre los acuerdos alcanzados tras la reunión de emergencia.

