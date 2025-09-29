Pacientes renales en "riesgo de muerte": Cívicos exigen al gobierno pago inmediato de deudas

El Comité Pro Santa Cruz encendió la alarma sobre la crítica situación de los pacientes con enfermedades renales a nivel nacional, exigiendo al Gobierno el pago inmediato de deudas pendientes a centros de diálisis. Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Cívico cruceño, denunció en La Paz, que la falta de pagos ha puesto a 2.000 pacientes solo en Santa Cruz en "riesgo de muerte".

Zambrana señaló que la crisis va más allá de un problema temporal, afectando a ciudadanos en todo el país, incluyendo El Alto, donde se reportan faltas de medicamentos e insumos esenciales para los procedimientos de diálisis.

Denuncian seis meses de deuda

Según el líder cívico, el Gobierno adeuda seis meses a los centros médicos, tanto públicos como privados, encargados de realizar las diálisis. Esta mora ha impedido que los pacientes reciban su procedimiento de diálisis de forma "normalizada", poniendo sus vidas en peligro de manera inminente.

"Hoy en Santa Cruz estamos con 2.000 pacientes que están en riesgo de muerte", afirmó Zambrana en conferencia de prensa. "Cada hora que pasa, hay bajas de pacientes por todo el país, entran en riesgo nuestros ciudadanos", agregó.

El vicepresidente del comité cívico cruceño reveló que la situación ha cobrado víctimas: "En la mañana hemos tenido cuatro nuevas bajas en Santa Cruz, de pacientes renales y ya tenemos una persona que ha entrado en terapia intensiva" debido a que no se está realizando la dialización de forma regular.

Exigen cumplimiento antes de culminar gestión

El Comité Pro Santa Cruz hizo un llamado urgente al Colegio Médico de Bolivia y a las Asociaciones de Dializados de El Alto, La Paz y todo el país a sumarse a una "cruzada" para exigir el cumplimiento de las obligaciones.

"Le pedimos y le exigimos al gobierno que antes de irse, cumpla con esta deuda", sentenció Zambrana, refiriéndose a los pagos que garantizan la vida de los pacientes dializados, quienes necesitan el procedimiento de forma periódica.

El representante criticó duramente el gasto gubernamental en otras áreas (vehículos y alimentación) mientras la vida de los ciudadanos con enfermedad renal está en juego: "Nuestra gente que necesita diálisis no tiene la atención que corresponde", complementó.

