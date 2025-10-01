Justicia falla a favor de pacientes renales y ordena al Gobierno pagar deudas por diálisis

Tras una extensa audiencia judicial que duró aproximadamente tres horas, la justicia determinó que el Estado debe asumir el pago pendiente a los centros de diálisis, asegurando así la continuidad del tratamiento para cientos de pacientes renales en todo el país.

La decisión fue recibida entre aplausos y lágrimas de alivio por parte de familiares, pacientes y representantes del Comité Pro Santa Cruz, quienes encabezaron la acción judicial. Durante las últimas semanas, varios enfermos renales y sus allegados realizaron vigilias y protestas frente a instituciones estatales, reclamando el pago adeudado por el gobierno central a los centros que brindan este tratamiento vital.

“Hoy se han salvado vidas”, expresó con emoción el abogado de los afectados, Andrés Ritter. “Hay familias que esta noche podrán dormir en paz porque se hizo justicia”, agregó.

Según declaraciones del Comité y representantes legales, la inacción del gobierno central ponía en riesgo la vida de cientos de pacientes que dependen de la hemodiálisis diaria para sobrevivir.

“Esto pasa por el centralismo. Definitivamente el centralismo mata”, afirmó el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, denunciando que la burocracia y la negligencia institucional fueron las principales causas de esta crisis sanitaria.

La sentencia judicial obliga al Ministerio de Economía y al Ministerio de Salud a cumplir con sus responsabilidades y proceder al pago inmediato a los centros de atención que no recibían recursos desde hace meses.

“Si no se veían amenazados con esta acción legal, no iban a hacer absolutamente nada. La justicia hizo lo que le correspondía”, agregó Cochamanidis.

