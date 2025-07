La esperanza de decenas de pacientes renales se desvaneció este miércoles tras una reunión con representantes del Ministerio de Salud que, lejos de ofrecer soluciones, confirmó que los trasplantes continúan suspendidos por falta de acuerdos con la clínica autorizada.

Marco Antonio Torrez, uno de los voceros de los pacientes, expresó su decepción: “Hemos tenido una reunión con la representante del Ministerio que no nos mandó precisamente buenas noticias. Vinimos con la ilusión de que se reactivara el convenio con la clínica para los trasplantes, pero no hubo resultados. Todo se ha cerrado”.

El panorama es crítico. Muchos pacientes ya cuentan con donantes compatibles y han completado los estudios médicos, pero el conflicto administrativo mantiene en pausa los procedimientos.

“Así que no es soñar nosotros a trasplantarnos porque de verdad que no hay ninguno. La clínica no quiere ceder al planteamiento que hace el Ministerio de Salud”, agregó Torrez.

La reunión terminó entre lágrimas. Una joven paciente, visiblemente afectada, compartió su sentir ante Notivisión:

“Dependemos de una máquina y eso es lo más doloroso. Ya tengo mi donante, todas las pruebas hechas, y aun así nos dejan esperando. Es como si se burlaran de los pacientes. Hay niños y jóvenes en la misma situación y no hay solución”.

Por ahora, los pacientes renales deberán seguir sometidos a diálisis, enfrentando no solo complicaciones físicas, sino también ansiedad y depresión ante la incertidumbre.

“Es lamentablemente triste para nosotros… uno sueña con vivir una vida normal, pero hoy solo nos queda esperar”, concluyó Torrez.

La falta de acuerdos mantiene en pausa un procedimiento vital para estas personas, quienes piden que el Estado y la clínica lleguen pronto a un consenso que les devuelva la oportunidad de vivir sin depender de una máquina.

