Tragedia por casa en litigio: "Él fue una víctima fatal", aseguran los familiares

Una disputa familiar por una propiedad en litigio, terminó en tragedia. Una mujer de 31 años recibió cuatro impactos de bala, presuntamente disparados por su cuñado, quien, minutos después, se quitó la vida al verse acorralado por la Policía.

La víctima permanece internada en el Hospital del Norte, donde fue sometida a una cirugía de emergencia que le salvó la vida.

El hecho se originó cuando el presunto agresor, identificado como José Luis Durán Gómez, llegó al domicilio de su hermano y cuñada, pintó en la pared la frase: “Casa en proceso judicial” y comenzó la discusión.

La mujer, alertada por la tensión, empezó a grabar con su celular mientras el hombre caminaba por la acera portando un arma de fuego. Segundos después, se escucharon cinco disparos, cuatro de los cuales impactaron en la víctima.

Durán escapó a su casa, donde, según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se disparó en la cabeza al verse rodeado por los efectivos policiales.

El abogado del hombre, aseguró que su cliente “no era un delincuente” sino un hijo desesperado que buscaba justicia para su madre.

“Es menester que se aclare y no se dañe la imagen de quien resulta ser víctima. Nadie está loco para ir a un domicilio resguardando su vida si no es por defender a su madre. No ha existido una intención dolosa de disparar a una persona, fue una circunstancia de presión y forcejeo. La justicia no actuó y hoy tenemos una familia destruida”, sostuvo.

El caso, que ahora es investigado como tentativa de feminicidio y suicidio.

