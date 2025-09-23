La segunda vuelta electoral de los comicios presidenciales 2025, se realizará el próximo 19 de octubre. El Tribunal Supremo Electoral, cumple los plazos establecidos para la realización del balotaje.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) puso a disposición de la ciudadanía herramientas para que los votantes puedan conocer de manera rápida y sencilla su recinto y mesa de sufragio.

¿Cómo saber cuál es mi recinto y en qué mesa votaré?

El Órgano Electoral habilitó la aplicación móvil Yo Participo y la página web oficial del TSE para que los electores consulten esta información clave.

Para saber en qué mesa te toca votar, solo debes seguir estos sencillos pasos:

Accede a la app Yo Participo o a la web del TSE a través de la siguiente dirección: https://yoparticipo.oep.org.bo/.

Introduce tu número de cédula de identidad (sin el lugar de expedición).

Ingresa tu fecha de nacimiento.

Completa el código Captcha que aparece en la imagen.

Haz clic en "Consultar".

Una vez realizado este proceso, el sistema te proporcionará la información exacta sobre tu ciudad de votación, el recinto al que debes acudir y el número de mesa en la que estás registrado para emitir tu voto.

