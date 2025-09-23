Arrestan al acusado de haber empujado a un hombre desde un segundo piso

El abogado, defensa legal de la víctima de nombre Decaine Flores Escalante de 32 años, informó que su cliente aún se encuentra en situación crítica, tras ser presuntamente ser lanzado del segundo piso de un inmueble.

“Se realizó la declaración informativa del denunciado, por dos o tres horas y se determinó el arresto preventivo. El denunciado dice que el señor Decaine se lanzó del segundo piso”, manifestó el abogado de la víctima.

El hecho se suscitó en el marco de una discusión, el varón fue trasladado de emergencia a un nosocomio. Este lunes se llevó a cabo la audiencia de declaración en la EPI 8.

Posteriormente la Fiscalía se trasladó a la clínica, donde se encuentra internado el herido, para tomarle su declaración informativa. La fiscalía ya inició los actos investigativos.

Así mismo el abogado señaló que las pruebas y el desdoblamiento de las cámaras determinarán la veracidad del delito denunciado.

“Las investigaciones arrojan a que busquemos una imputación formal, para que se determiné la responsabilidad directa del señor, y también determinar los actos irregulares que cometieron por parte de ellos y de personas que llegaron al domicilio”, agregó el abogado.

Por su parte la hermana de la víctima, Neica Flores Escalante pidió a las autoridades esclarecer el hecho, para que el autor del intento de homicidio, pague por lo que hizo.

“Lo estamos viendo recién a él, ya que no se comunicaba desde el momento del accidente. Están evaluándolo en la clínica para ver si debe existir otra cirugía”, afirmó Flores.

