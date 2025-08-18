TEMAS DE HOY:
Feminicidio en Viacha Secuestro Roberto Baeza Secuestro Santa Cruz

28ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Conteo rápido Red Uno en Tarija: Samuel Doria Medina se ubica como el primero con el 39,2%

El conteo rápido realizado por Red Uno de Bolivia, muestra como preliminar ganador en Tarija, al empresario Samuel Doria Medina, por Alianza Unidad.

Jhovana Cahuasa

17/08/2025 21:52

Foto: Red Uno
Tarija

Escuchar esta nota

Este domingo, los resultados preliminares del conteo rápido realizado por Red Uno de Bolivia, muestran que el candidato Samuel Doria Medina de Alianza Unidad, logra obtener una victoria con el 93,2% de votos en el departamento de Tarija.

Un segundo lugar, ubica como favorito a Jorge “Tuto” Quiroga por Alianza Libre mientras que el tercer lugar lo ocupa Rodrigo Paz Pereira por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con el 19,2%.

El cuarto lugar lo ocupa el candidato Manfred Reyes Villa por el partido Súmate con el 6,8%, y el quinto lugar lo ocupa el candidato por el Movimiento al Socialismo (MAS) Eduardo Del Castillo con el 4,5%.

El séptimo lugar lo ocupa Pavel Aracena por Acción Democrática Nacionalista (ADN) con el 1,6% y el octavo lugar es para Jhonny Fernández con el 0,9%.

Pese a que el candidato Rodrigo Paz Pereira es nacido en Tarija, no logró el pleno poyo de u región.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

Operativo uno decide

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

Operativo uno decide

23:00

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD