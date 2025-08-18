Conteo rápido Red Uno en Tarija: Samuel Doria Medina se ubica como el primero con el 39,2%

Este domingo, los resultados preliminares del conteo rápido realizado por Red Uno de Bolivia, muestran que el candidato Samuel Doria Medina de Alianza Unidad, logra obtener una victoria con el 93,2% de votos en el departamento de Tarija.

Un segundo lugar, ubica como favorito a Jorge “Tuto” Quiroga por Alianza Libre mientras que el tercer lugar lo ocupa Rodrigo Paz Pereira por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con el 19,2%.

El cuarto lugar lo ocupa el candidato Manfred Reyes Villa por el partido Súmate con el 6,8%, y el quinto lugar lo ocupa el candidato por el Movimiento al Socialismo (MAS) Eduardo Del Castillo con el 4,5%.

El séptimo lugar lo ocupa Pavel Aracena por Acción Democrática Nacionalista (ADN) con el 1,6% y el octavo lugar es para Jhonny Fernández con el 0,9%.

Pese a que el candidato Rodrigo Paz Pereira es nacido en Tarija, no logró el pleno poyo de u región.

