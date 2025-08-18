Conteo rápido Red Uno: Rodrigo Paz da la sorpresa, es primero con el 31,6%

El conteo rápido realizado por Red Uno de Bolivia a nivel nacional, con el 95% de las actas verificadas, muestra este domingo como ganador al candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira. quien obtiene hasta el momento el 31,6% de los votos.

Señalamos que Red Uno brinda una muestra del conteo rápido preliminar y no oficial, sin embargo, representa una proyección nacional, sobre la base de una muestra representativa y registrada de las actas de sufragio.

En segundo lugar, se encuentra el candidato por Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, por Alianza Libre con el 27,1%, el tercer lugar lo ocupa el empresario Samuel Doria Medina por Alianza Unidad con el 19,5%.

El cuarto lugar lo ocupa el candidato por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez con el 8,2%, el quinto lugar lo ocupa el candidato por Autonomía Para Bolivia – Súmate, Manfred Reyes Villa con el 7,1%, el sexto lugar para el candidato Eduardo Del Castillo del Movimiento al Socialismo (MAS) con el 3,2%, el séptimo lugar para el candidato Jhonny Fernández de Alianza Fuerza del Pueblo con el 1,5%, y el octavo lugar para Pavel Aracena Vargas por Libertad y Progreso – ADN con el 1,4%.

Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el resultado oficial será emitido por ese ente. Con la jornada electoral, Bolivia se encamina a definir su futuro político y a elegir sus nuevas autoridades para el periodo 2025 -2030, resultados que mantienen en expectativa a la población.

