Nacional

Conteo rápido Red Uno: Rodrigo Paz da la sorpresa, es primero con el 31,6%

A nivel nacional, los primeros datos del conteo de votos registrados marcan una tendencia clara sobre la victoria presidencial del candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira.

Jhovana Cahuasa

17/08/2025 21:07

El conteo rápido realizado por Red Uno de Bolivia a nivel nacional, con el 95% de las actas verificadas, muestra este domingo como ganador al candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz Pereira. quien obtiene hasta el momento el 31,6% de los votos.

Señalamos que Red Uno brinda una muestra del conteo rápido preliminar y no oficial, sin embargo, representa una proyección nacional, sobre la base de una muestra representativa y registrada de las actas de sufragio.

En segundo lugar, se encuentra el candidato por Alianza Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, por Alianza Libre con el 27,1%, el tercer lugar lo ocupa el empresario Samuel Doria Medina por Alianza Unidad con el 19,5%.

El cuarto lugar lo ocupa el candidato por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez con el 8,2%, el quinto lugar lo ocupa el candidato por Autonomía Para Bolivia – Súmate, Manfred Reyes Villa con el 7,1%, el sexto lugar para el candidato Eduardo Del Castillo del Movimiento al Socialismo (MAS) con el 3,2%, el séptimo lugar para el candidato Jhonny Fernández de Alianza Fuerza del Pueblo con el 1,5%, y el octavo lugar para Pavel Aracena Vargas por Libertad y Progreso – ADN con el 1,4%.

Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el resultado oficial será emitido por ese ente. Con la jornada electoral, Bolivia se encamina a definir su futuro político y a elegir sus nuevas autoridades para el periodo 2025 -2030, resultados que mantienen en expectativa a la población.

