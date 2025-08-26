Rodrigo Paz: “Nuestra postura es siempre la concertación y la búsqueda de estabilidad”

El candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, manifestó este martes que su participación en la reunión convocada por el presidente Luis Arce responde a la necesidad de buscar concertación, estabilidad y gobernabilidad para el próximo gobierno.

“Nuestra postura como organización es la de buscar siempre la concertación, la estabilidad, la gobernabilidad. Por eso tomamos una serie de iniciativas no solo con el Gobierno nacional, sino también con organizaciones políticas, porque entendemos que la Patria requiere de una imagen y un direccionamiento claro sobre las decisiones a futuro”, afirmó Paz en conferencia de prensa.

El candidato reconoció que existen diferencias de visión con el Gobierno respecto al Estado, la economía y el futuro del país. Sin embargo, subrayó que dichas diferencias no impiden el deber de construir consensos.

“Eso no quita que sea una obligación asumir la responsabilidad de concertar encuentros como este”, indicó.

Paz destacó que este tipo de reuniones son fundamentales para garantizar una eventual transición ordenada, pese a que aún resta la definición en segunda vuelta electoral. Agregó que la información proporcionada por el Gobierno a su equipo de trabajo es “sumamente valiosa”.

