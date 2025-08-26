TEMAS DE HOY:
Doble asesinato Abuso infantil Narcotráfico

20ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Rodrigo Paz: “Nuestra postura es siempre la concertación y la búsqueda de estabilidad”

Tras la reunión con el presidente Arce, el candidato del PDC, Rodrigo Paz, destacó la predisposición del Gobierno para garantizar la transición y la gobernabilidad del nuevo mandato que surja del balotaje.

Jhovana Cahuasa

26/08/2025 19:41

Foto: APG
La Paz

Escuchar esta nota

El candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, manifestó este martes que su participación en la reunión convocada por el presidente Luis Arce responde a la necesidad de buscar concertación, estabilidad y gobernabilidad para el próximo gobierno.

“Nuestra postura como organización es la de buscar siempre la concertación, la estabilidad, la gobernabilidad. Por eso tomamos una serie de iniciativas no solo con el Gobierno nacional, sino también con organizaciones políticas, porque entendemos que la Patria requiere de una imagen y un direccionamiento claro sobre las decisiones a futuro”, afirmó Paz en conferencia de prensa.

El candidato reconoció que existen diferencias de visión con el Gobierno respecto al Estado, la economía y el futuro del país. Sin embargo, subrayó que dichas diferencias no impiden el deber de construir consensos.

“Eso no quita que sea una obligación asumir la responsabilidad de concertar encuentros como este”, indicó.

Paz destacó que este tipo de reuniones son fundamentales para garantizar una eventual transición ordenada, pese a que aún resta la definición en segunda vuelta electoral. Agregó que la información proporcionada por el Gobierno a su equipo de trabajo es “sumamente valiosa”.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD