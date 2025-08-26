Avicultores de Cochabamba alertan impacto por falta de diésel

El representante de la Asociación de Avicultores (ADA) de Cochabamba, Iván Carreón, expresó este martes su preocupación por la escasez de diésel, señalando que la situación está afectando gravemente las operaciones del sector.

“La falta de diésel está ocasionando que nuestros camiones no lleguen de forma normal del oriente boliviano, trayendo la soya y el maíz”, declaró a Red Uno.

Según Carreón, los depósitos de insumos están casi vacíos, a pesar de que la compra de maíz y soya fue pagada hace dos semanas.

El dirigente también advirtió que los fletes de transporte han subido, lo que presiona al alza los costos de producción avícola. Ante la imposibilidad de recibir los insumos por vías regulares, señaló que podrían verse obligados a recurrir al mercado paralelo.

“Comprar en el mercado paralelo encarecería aún más nuestra hoja de costos”, explicó.

Desde ADA, hicieron un llamado a las autoridades para que se regularice la distribución de diésel, ya que la escasez no solo afecta al sector avícola, sino también a varios rubros productivos del país.

