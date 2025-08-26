(VIDEO): Así trasladan a Luis Fernando Camacho desde Chonchocoro rumbo a su audiencia

Al promediar las 06:40 horas de este martes, bajo fuerte resguardo policial, se procedió al traslado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde la cárcel de Chonchocoro, rumbo salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia en La Paz, donde se reinstalará su audiencia.

Dos motocicletas abrieron el resguardo policial, seguidas de cinco patrullas y un vehículo de Bomberos quienes forman parte del operativo de traslado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Recordemos que la audiencia cautelar de Luis Fernando Camacho y el excívico potosinista Marco Antonio Pumari, procesados en el caso denominado “Golpe de Estado I”, fue suspendida con cuarto intermedio.

El mismo se reanudará este martes 26 de agosto a las 8:45, debido a la presentación de un recurso de revisión de riesgos procesales.

Ambos serán trasladados nuevamente a dependencias del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Camacho desde el penal Chonchocoro y Pumari de San Pedro, ambos ubicados en La Paz.

