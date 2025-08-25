Melgar afirma que espera el retorno de Jeanine Añez al Beni y adelanta que la recibirán “con los brazos abiertos”

El expresidente cívico de Beni, Alberto Melgar, se refirió este domingo, a la determinación de la justicia de ordenar revisar los plazos de las detenciones preventivas de la expresidenta Jeanine Añez, y señaló que esto muestra una esperanza para que ella pueda salir en libertad y retornar a Beni.

“Estamos muy contentos y ver que la justicia parece que va a llegar después de tanto sufrimiento especialmente de la familia, y de estas tres personas que en su momento fueron muy importantes para la democracia boliviana, estamos a la expectativa de lo vaya a suceder mañana”, manifestó Melgar.

Melgar señaló que esperan que la expresidenta Jeanine Añez, retorne a su departamento del Beni, donde está su gente y su casa, agregó que la recibirán con los brazos abiertos después de pasar por el calvario que le tocó vivir durante este tiempo.

“Esperamos ir a esperarla al aeropuerto, ir a recibirla, y acompañarla a su domicilio para que pueda, reencontrarse con su familia, con su gente, no olvidemos que Jeanine es de San Joaquín, pero todos debemos esperarla y esperamos que con la ayuda divina puedan recuperar mañana su libertad”, afirmó Melgar.

Señaló que esta determinación que tomó la justicia de revisar los documentos procesales en torno a su aprehensión les da una gran esperanza y agregó que eso es lo que debió hacer la justicia siempre, el estar de lado de la sociedad y del pueblo y no del Gobierno de turno.

Pidió que no solo se revise estos tres casos, sino muchos que existen, donde gente inocente está purgando condena que no les corresponde, que va más allá de los presos políticos.

