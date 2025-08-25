“Exigimos el traslado de inmediato de Pumari”, manifestó el vocero del equipo jurídico del exlíder cívico

Ricardo Ramos, vocero del equipo jurídico del exlíder cívico Marco Antonio Pumari, informó este domingo por la noche que se encuentran a la espera de que se efectivice el traslado, todo ya estaría listo para ejecutar la orden.

“Estamos muy preocupados ya debería de ejecutarse la hora de traslado, nos indicaron oficialmente que ya la movilidad estaría en camino para realizar el operativo, sin embargo, a estas horas de la noche no tenemos ninguna novedad”, manifestó Ramos.

El vocero del equipo jurídico del exlíder cívico, dijo que esperan y exigen que Régimen Penitenciario, cumpla con el traslado de Pumari a La Paz, para que participe de su audiencia programada para este lunes a las 14:00 horas.

“En una primera instancia vemos que se da indicios de querer corregir los hechos bochornosos por parte de la justicia, tenemos la esperanza de que ahora se actúe en ley y derecho, y de que en más de estos 1.360 días que está encarcelado Marco, tenga que darse su libertad inmediata en este juicio político”, afirmó Ramos.

Según Ramos, Pumari, se encuentra con mucha fortaleza, y señala que no solo son los tres presos políticos como ser Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez, y él, sino que existiría más de 300 presos políticos en el país, quienes tendrían que ser liberados, tras ser presuntamente injustamente apresados.

