Video: ¡Aterrador! Este es el momento en que buscan rescatar a tres personas sepultadas por tierra en Teoponte

Un terrible deslizamiento de tierra se produjo en la cooperativa aurífera Quillaca, en el municipio de Teoponte, del departamento de La Paz, que dejó varios mineros afectados durante la jornada de trabajo.

Según el reporte policial brindado por el subcomandante Departamental de la Policía en La Paz, coronel Willy Paz, producto del hecho 3 trabajadores quedaron sepultados entre la tierra.

El incidente activó una respuesta inmediata de equipos de emergencia y maquinaria pesada. Las personas heridas fueron rescatadas y trasladadas de emergencia a un nosocomio.

Imágenes fueron compartidas en redes sociales, en las mismas se observa el preciso momento en que una retroexcavadora actúa de inmediato para poder sacar del lodo a los trabajadores afectados.

En el video se observa también cómo otras personas que también fueron sepultadas, logran salir del lodo y buscan resguardar su seguridad.

