TEMAS DE HOY:
Deslizamiento de tierra en Teoponte San Pedro Violencia

16ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Video: ¡Aterrador! Este es el momento en que buscan rescatar a tres personas sepultadas por tierra en Teoponte

En las imágenes se observa la desesperación de quienes se encontraban en el lugar. Tres trabajadores quedaron sepultados y fueron rescatados con la ayuda de una retroexcavadora.

Jhovana Cahuasa

24/08/2025 17:39

Foto: Captura de video
La Paz

Escuchar esta nota

Un terrible deslizamiento de tierra se produjo en la cooperativa aurífera Quillaca, en el municipio de Teoponte, del departamento de La Paz, que dejó varios mineros afectados durante la jornada de trabajo.

Según el reporte policial brindado por el subcomandante Departamental de la Policía en La Paz, coronel Willy Paz, producto del hecho 3 trabajadores quedaron sepultados entre la tierra.

El incidente activó una respuesta inmediata de equipos de emergencia y maquinaria pesada. Las personas heridas fueron rescatadas y trasladadas de emergencia a un nosocomio.

Imágenes fueron compartidas en redes sociales, en las mismas se observa el preciso momento en que una retroexcavadora actúa de inmediato para poder sacar del lodo a los trabajadores afectados.

En el video se observa también cómo otras personas que también fueron sepultadas, logran salir del lodo y buscan resguardar su seguridad.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:30

El chavo

18:30

Operativo uno decide

19:30

Operativo uno decide

21:30

La gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:30

El chavo

18:30

Operativo uno decide

19:30

Operativo uno decide

21:30

La gran batalla

23:00

La otra señorita oh

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD