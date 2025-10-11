En Oruro, padres enfrentan denuncia tras atrapar a presunto acosador

Una familia presentó una denuncia luego de descubrir mensajes en WhatsApp en los que un hombre de 36 años habría intentado captar a su hija de 14 años, invitándola a visitar su domicilio y a consumir bebidas alcohólicas. El hecho se suscitó en Oruro.

Según la madre, tras revisar los chats, su esposo decidió seguir el hilo y logró capturar al sujeto. Durante el forcejeo, el hombre acusó al padre de robarle el celular, generando la intervención de vecinos y la posterior detención del implicado.

“Le culpó de robarle el celular y de ahí se amontonó la gente. Mi esposo dijo: ‘yo no estoy robando el celular, solo quiero aprehenderlo porque este tipo está captando a mi hija y quiere incitarla a tomar’. La gente se calmó y llamamos a 110, pero no nos hicieron caso”, declaró la madre.

Un efectivo policial que se encontraba retirándose de su turno ayudó en la captura del hombre. Posteriormente, el sujeto interpuso una denuncia contra el padre por lesiones, ya que habría resultado con golpes en el rostro durante el forcejeo.

La madre expresó su preocupación ante la falta de respuesta de las autoridades y el riesgo que corrió su hija:

“El tipo en los mensajes le invitaba a visitar su domicilio, además le pedía beber. Tememos que, si nosotros hubiéramos viajado, mi hija podría haber tenido un encuentro con él y ser víctima de abuso”, señaló.

La familia hace un llamado a la justicia para que se sancione al hombre con la máxima pena posible y advierte sobre la necesidad de que las autoridades actúen de manera efectiva para proteger a los menores de edad frente a casos de captación y abuso.

Mira la programación en Red Uno Play