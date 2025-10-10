¡Urgente! Capturan al sujeto que agredía a transeúntes y vecinos en la zona sur de La Paz

La policía realizó este viernes por la mañana un operativo de captura de un sujeto, al que vecinos y transeúntes denunciaron por agresiones físicas sin motivo alguno.

Vecinos de la zona de Calacoto, en la ciudad de La Paz, relataron a Red Uno cómo el sujeto se aproximaba a ellos y les propinaba puñetazos y cabezazos, actuando de manera inesperada y violenta.

Varias víctimas denunciaron los hechos, mientras que otras señalaron que el sujeto podría tener problemas mentales. Advirtieron que representa un gran peligro para la sociedad.

Testimonios de personas agredidas

“No es una persona que grita o hace ruido, viene y directamente procede a golpearte. Su intención no es robar, es directamente agredir.”

“Me crucé con esta persona y me dio un puñetazo en la boca. Hay 10 personas a quienes les ha roto la nariz. Junto a mí, hay una amiga y un señor, que suman al menos siete casos.”

“Simplemente me tiró un puñetazo en la nariz. De inmediato empecé a sangrar; tengo el tabique y varios huesos de la nariz rotos. Me golpeó de la nada.”

Tras las denuncias, la policía procedió a capturar al sujeto, quien se encuentra en calidad de aprehendido. Fue trasladado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y podría pasar a proceso judicial formal, que determinaría su aprehensión.

