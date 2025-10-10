Video: “Me propinó unos golpes y no recuerdo más”, el relato del taxista agredido por un pasajero

Un conductor, víctima de agresión física por parte de un supuesto pasajero, narró que la pelea se originó tras un reclamo que le hizo al pasajero. Según refiere, el sujeto reaccionó de manera violenta, lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y terminó huyendo del lugar junto a su vehículo.

“Yo trabajo de taxista y alcé a un pasajero. Quiso meter una mesa grande y, al momento de hacerlo, dañó el auto. Me bajé y le exigí que lo arregle; en ese momento, se alteró. Yo quería llamar a la policía, pero me propinó unos golpes y no recuerdo más”, manifestó el taxista.

El hecho se suscitó este jueves, en inmediaciones de la avenida Brasil, a la altura del Tercer Anillo Interno, en Santa Cruz.

Tras despertar, el taxista se dio cuenta de que le robaron su vehículo, su billetera y su celular, por lo que presentó la denuncia ante la policía. Horas después, gracias al sistema de rastreo del celular, efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) lograron ubicar el motorizado en la zona del Cordón Ecológico.

“Cuando desperté, estaba sin mi auto, sin mi celular ni mi billetera; al final me robaron todo. Gracias a la policía logramos encontrar el auto, en el GPS salía que estaba aquí”, relató el taxista.

Dijo que el vehículo, al momento de que llegaron los policías, estaba abandonado. Agradeció el trabajo realizado por la policía y pidió la captura del sujeto agresor.

