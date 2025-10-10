¡Lo dejó inconsciente! Supuesto pasajero golpeó a un taxista y le robó su vehículo

Un taxista fue víctima de un violento asalto la noche del jueves, luego de ser interceptado por un supuesto pasajero que le solicitó ayuda para transportar una mesa en la avenida Brasil, a la altura del tercer anillo interno, en Santa Cruz.

Según el informe preliminar, el conductor accedió al pedido del individuo sin imaginar que se trataba de una trampa. En un momento de descuido, el sujeto lo golpeó brutalmente hasta dejarlo inconsciente y posteriormente huyó con el vehículo.

Gracias al sistema de rastreo del celular del taxista, efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) lograron ubicar el motorizado en la zona del Cordón Ecológico.

El conductor afirmó que, tras los golpes, no recuerda lo que sucedió. Cuando despertó, su vehículo, celular y billetera habían sido sustraídos. Agradeció el trabajo de la policía, que contribuyó a la recuperación de su instrumento de trabajo.

