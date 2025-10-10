Un hombre fue víctima de un violento asalto la noche del jueves, cuando salía de su trabajo, en inmediaciones del barrio Oriental, a la altura del cuarto anillo y la radial 27.

Según el reporte preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron. Uno de ellos, armado con un cuchillo tipo carnicero, lo amenazó y agredió físicamente para robarle su teléfono celular.

Tras el ataque, los delincuentes huyeron del lugar con rumbo desconocido. La Policía realiza las investigaciones para dar con los autores del hecho.

