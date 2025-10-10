TEMAS DE HOY:
¡Alarmante! Hombre fue asaltado con un cuchillo tipo carnicero en el barrio Oriental, Santa Cruz

En las imágenes se observa cómo uno de los dos asaltantes se acerca a la víctima con un cuchillo de carnicero e intenta robarle su celular. Todo fue registrado por cámaras de seguridad.

Red Uno de Bolivia

10/10/2025 7:39

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Un hombre fue víctima de un violento asalto la noche del jueves, cuando salía de su trabajo, en inmediaciones del barrio Oriental, a la altura del cuarto anillo y la radial 27.

Según el reporte preliminar, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron. Uno de ellos, armado con un cuchillo tipo carnicero, lo amenazó y agredió físicamente para robarle su teléfono celular.

Tras el ataque, los delincuentes huyeron del lugar con rumbo desconocido. La Policía realiza las investigaciones para dar con los autores del hecho.

 

