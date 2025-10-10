Padre de Eidan es enviado a Chonchocoro con detención preventiva

La justicia determinó otorgar detención preventiva por el lapso de cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro para el padre del niño de dos años, Eidan.

El menor falleció tras presuntamente haber sido agredido. El hecho habría ocurrido el pasado domingo, y fue trasladado hasta el Hospital del Niño de La Paz, donde permaneció internado en terapia intensiva.

“El juez ha determinado detención preventiva por cuatro meses”, manifestó el subcomandante departamental de la Policía en La Paz, coronel Willy Paz.

El padre está sindicado por el presunto delito de infanticidio. La decisión fue asumida después de que el pequeño Eidan falleciera este jueves en horas de la madrugada.

El menor presentaba fracturas en la cabeza y graves lesiones en el cuerpo. Además, tenía deshidratación severa y desnutrición, condiciones que derivaron en problemas pulmonares.

Se conoce que la pareja tiene seis hijos: tres permanecían al cuidado de la madre y los otros tres, al cuidado del padre. Los menores también presentarían signos de violencia, y los involucrados enfrentan acusaciones por el delito de infanticidio en grado de tentativa.

