Diprove recuperó dos vehículos robados en la ciudad de Santa Cruz

La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) logró recuperar dos motorizados que fueron robados en diferentes circunstancias, gracias a una rápida intervención y labores de rastreo policial.

Uno de los casos ocurrió el pasado 4 de octubre, cuando una familia dejó su vehículo estacionado en la calle Trinidad, cerca de la Avenida Uruguay, mientras acudía a un restaurante. Al salir, el automóvil ya no se encontraba en el lugar.

"Fuimos a comer, dejamos el auto al frente y al salir ya no estaba. Gracias a la policía hemos podido recuperar el vehículo, porque somos gente pobre, no tenemos otro", relató uno de los afectados.

El automóvil fue hallado por personal de Diprove en la zona de la radial 10. Según el informe policial, el vehículo fue encontrado sin baterías y con daños menores, pero fue recuperado en condiciones relativamente estables.

El segundo caso involucró a un taxista que fue interceptado y agredido por un supuesto pasajero.

"Un sujeto me golpeó y se llevó mi auto. Me levanté todo sangrando, estaba muy mal", relató el conductor, visiblemente afectado. Por fortuna, había dejado su celular dentro del vehículo, lo que permitió rastrearlo a través del GPS. El sistema marcó una ubicación cercana al cordón ecológico.

Diprove se movilizó de inmediato y realizó un rastrillaje en la zona. El vehículo fue encontrado abandonado en una vía arenosa, aunque sin pertenencias de valor. "Se llevaron todo lo que tenía: billetera, dinero, celulares, cables, todo", lamentó la víctima.

Diprove recordó a la población tomar precauciones al estacionar sus vehículos y recomendó el uso de sistemas de rastreo. También pidió a los ciudadanos que reporten de inmediato cualquier hecho delictivo para facilitar una respuesta rápida y efectiva.

